Zorgen om autobranden in Lent: ‘Je vraagt je af wanneer de volgende is’

Zondagavond ging een auto op een parkeerplaats aan de John Lennonstraat in vlammen op en gisternacht was het raak in een BMW aan de Barbarastraat, op een steenworp afstand van de Lennonstraat. De BMW is er nog erger aan toe dan de Hyundai die zondag het doelwit was. Beide auto’s zijn door de brand verwoest.



Overal in Nijmegen zijn er meer autobranden dan ooit. Vorig jaar werden er 81 autobranden geregistreerd, tegenover vijftig in 2018.