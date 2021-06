Zorgen over spionerende ambtenaren in Nijmegen: ‘Gaat het hier over criminelen of een bijstandsmoeder’

Het geeft een wat onbehaaglijk gevoel, het idee dat er ambtenaren op het Nijmeegse gemeentehuis achter hun laptops zitten te grasduinen in tijdlijnen op Facebook. Zoekend naar plaatjes of berichten die niet passen in het profiel van een burger.

Hoe zou dat gaan? Deze meneer uit Nijmegen heeft een bijstandsuitkering, maar we denken dat hij erbij beunt. Oh, kijk, hier heeft hij op Facebook een foto gezet waarop hij met een cocktail op een Canarisch eiland staat. Dat kan hij nooit van die 900 euro bijstand per maand betalen, dus hier klopt iets niet. Zou het zo gaan? Of gaat het nog verder? Wordt meteen even op de tijdlijn van de tienerdochter van deze meneer gekeken en wordt dáár de foto van haar vader, de bijstandsgerechtigde, op de Canarische Eilanden gevonden?