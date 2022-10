Zwangere vrouwen krijgen onnodig veel medicijnen: Nijmeegs onderzoek helpt moeders over de hele wereld

Dat is snel: omstreden Molenhoek­se schoor­steen staat nu al in Haps

MOLENHOEK/HAPS - Ingenieursbureau Peutz heeft de proeven in zijn Molenhoekse laboratorium voor brandveiligheid eerder dan aangekondigd stilgelegd. De bekende schoorsteen op de in de buurt omstreden testoven is verwijderd en staat inmiddels op de nieuwe vestiging van Peutz in Haps.

30 oktober