Zwerfjongeren op festivals aan het werk

Kandinsky College eert docent uit Duitsland voor jarenlange uitwisseling

NIJMEGEN - Gerhard Halmanns uit het Duitse Geldern heeft gisteren van burgemeester Bruls een lintje gekregen op het Kandinsky College in Nijmegen. Halmanss, docent Nederlands, Geschiedenis en Duits in Geldern, spant zich al sinds 1980 in voor uitwisseling tussen Nederlandse Kandinsky-leerlingen en leerlingen van zijn eigen Lise-Meitner-Gymnasium.