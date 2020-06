0,7 procent test positief in coronastraten van Nijmegen en Tiel; kinderen tot 6 jaar volledig coronavrij

Verpleeg­hui­zen coronavrij, dus met hitte mogen airco’s weer vrijuit blazen

7:45 NIJMEGEN - Opluchting bij de vier verpleeghuizen van zorgkoepel De Waalboog in Nijmegen. Mobiele airco’s en ventilatoren mogen gewoon aan. ,,Voorwaarde is dat we coronavrij zijn. Dat is al sinds 14 juni het geval”, aldus bestuurder Rita Arts.