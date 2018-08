10.000 euro beloning na diefstal Breitlings en dure sneakers in Nijmegen

Het gaat om een zestal exclusieve horloges, diverse sieraden en gouden munten, maar ook om schoenen, truien en T-shirts. Hosseini woont in Tolhuis tijdelijk bij zijn moeder; een boerderij die hij onlangs kocht wordt momenteel verbouwd. ,,Zij is alleen tegen brand- en waterschade verzekerd", zegt hij. Vandaar de forse beloning die hij uitlooft.

Hij stelt dat de inbrekers heel goed wisten wat ze moesten meenemen. ,,Die schoenen zijn collector-items, de kleding is van zeer dure merken", zegt hij. ,,De sieraden zijn van mijn moeder en mijn vrouw, de schoenen van mijn broertje. De gouden munten hadden we op onze bruiloft gekregen. Daarnaast hebben ze 3.000 euro aan contant geld meegenomen. Dat valt nog mee. De horloges, die zijn het duurste."

Sneakers

Het gaat onder meer om horloges van het exclusieve merk Breitling; de duurste heeft volgens hem een waarde van 16.000 euro, een andere betreft een Breitling Callisto . Ook een Omega Constellation Lady Quadra YG Pearl Dial 18 Karaat (waarde: 5500 euro) hoort bij de buit. Een van de gestolen paren schoenen betreft Adidas Yeeze Boost 350, exclusieve sneakers in de bijzondere uitvoering Oxford Tan . Daar is 1600 euro voor betaald. De 51 gouden munten zijn meer dan 10.000 euro waard. Gouden kettingen, trouwringen, hangertjes, gouden manchetknopen en zilveren armbanden zijn eveneens meegenomen, zo blijkt uit de aangifte.

De inbraak in de 40e straat Tolhuis vond dinsdag plaats tussen 12.00 en 14.00 uur. Bij thuiskomst trof Hosseini een ware ravage aan. ,,Het leek wel een vuilnisbelt, alle kasten waren kapotgemaakt. Nergens voor nodig, want ze konden overal zo bij", zegt hij.

'Meerdere daders'

De inbrekers kwamen de woning binnen via de achterkant. Ze braken de achterpoort open, liepen door de tuin en vernielden daarna een keukenraam, zo verhaalt Hosseini. Hij spreekt in meervoud omdat hij vrijwel zeker weet dat er meerdere daders aan het werk zijn geweest. ,,Als je ziet wat voor ravage er in korte tijd is aangericht, dan kan dat nooit door één persoon zijn gedaan", zegt hij stellig. ,,Iemand uit de buurt heeft ook enkele personen bij de woning gezien, maar het is niet duidelijk of dat de daders waren."