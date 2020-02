100 dagen cel Nijmegenaar voor mishandelen conducteur Zutphen

VIDEO ‘Haal weg aso’ op oldtimers lijkt duidelijke boodschap aan eigenaren: ‘Ze houden al 12 jaar parkeer­plek­ken bezet’

12:03 NIJMEGEN - ‘Lul’, ‘aso’ en ‘ga weg’. Het lijkt een duidelijke boodschap aan de eigenaren van de oldtimers die maandagavond werden besmeurd in Nijmegen. De bolides staan vaak langdurig geparkeerd in de garage de Kazerne aan de Molenveldlaan, zegt Dirko Wijers, die in de buurt werkt. ,,Vrijwel het hele jaar zelfs. Je huurt hier met het idee dat je ook kan parkeren.” Niet dat Wijers enig begrip heeft voor de actie. ,,Het lijkt me een wanhoopsdaad.”