100 ontslagen, maar toch is het CWZ financieel gezond

Aanpoten bij cafetaria Hanek na prijs ‘Best Restaurant’

7 februari NIJMEGEN - Cafetaria Hanek heeft een prijs gewonnen: ‘Best Restaurant Award’. En dat merken ze meteen, want het wordt drukker in de frituur aan de Arend Noorduijnstraat in Bottendaal. Dat zegt Yasin Gokturk, een van de medewerkers. ,,We waren eerst met drie man. Nu hebben we een extra bezorger in dienst voor de spitsuren.” In de drukke decembermaand was de extra werknemer nog niet nodig.