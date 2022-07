1023 muzikanten, 2170 toiletten, 132.000 liter mensenpis

Doorrijder (25) meldt zich op bureau na heftig ongeluk in Nijmegen, slachtof­fer (66) in kritieke toestand in ziekenhuis

NIJMEGEN - De automobilist die donderdag is doorgereden na een heftig ongeluk met een fietser op de Weurtseweg in Nijmegen, heeft zich vannacht gemeld op het politiebureau. Het gaat om een 25-jarige Arnhemmer. Het slachtoffer is een 66-jarige Nijmegenaar. Hij ligt na het ongeluk nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

