114 meter lang dinerschip ligt na hevig verzet nu dan toch aan de Waalkade: ‘Wie doet je wat?’

Een ‘Keltisch’ wagengraf was in een mayonaise-em­mer gepropt

12:11 NIJMEGEN/ HEUMEN - Tranen in de ogen krijgt Jos Bazelmans in oktober 2018, wanneer hij amateurkiekjes ziet van een archeologische vondst in de bossen tussen Heumen en Overasselt. In één oogopslag ziet de hoofdarcheoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat het gaat om een zeer zeldzaam wagengraf uit de IJzertijd.