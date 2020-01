1200 kilo illegale tabak en illegale bewoning ontdekt bij groot onderzoek op bedrijventerrein Nijmegen-West

Brand in cel Pompekli­niek: tbs’er gewond naar ziekenhuis

15:05 NIJMEGEN - Bij een brand in een cel van de Pompekliniek in Nijmegen is donderdagmiddag een patiënt gewond geraakt. Het slachtoffer moest door de brandweer uit zijn cel worden gehaald en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.