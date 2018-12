17-jarige jongen aangehouden voor overval op Lidl in Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft dinsdag een 17-jarige jongen uit Nijmegen opgepakt. Dit in verband met de overal op een Nijmeegs Lidl filiaal in de wijk Neerbosch-Oost. Hij is de vierde verdachte die is aangehouden in de reeks van overvallen in de regio. Eerder werden al twee verdachten aangehouden van 16 en 18 jaar.