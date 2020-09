170 studenten in thuisisolatie vanwege corona-uitbraak bij café Van Rijn in Nijmegen

Bonje om vermeend corona-café in Nijmegen: ‘Bruls verkoopt onzin’

3 september NIJMEGEN - ‘Onverantwoord en onaanvaardbaar.’ Burgemeester Hubert Bruls oordeelt keihard over het populaire studentencafé Van Rijn in hartje Nijmegen. Dat is volgens hem zwaar de fout ingegaan bij het (niet) volgen van de corona-regels voor bezoekers.