18 jaar cel voor broers voor dodelijke schietpartij Nijmeegs café Istanbul: ‘Kil en meedogenloos’

Geen ‘tjakka’ maar wel ‘tjing-tjing’ voor positivi­teits­ex­pert Mark door boek dat beter verkoopt dan Stephen King

14:56 NIJMEGEN - Hij is een onbekende grootheid. Nijmegenaar Mark Verhees verkoopt tienduizenden boeken over positiviteit en gelukkig leven. Op sociale media heeft hij honderdduizenden volgers. ,,Het schiet er een beetje bij in om te genieten van het succes.’’