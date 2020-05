18 jaar geëist in hoger beroep Nijmeegse Malvertmoorden: ‘Afschuwelijke daad’

De eis is hoger dan de straf van de rechtbank. Die legde mannen in april 2018 vijftien en zestien jaar op. Het drama in Nijmegen speelde zich af op maandag 9 mei 2016. In het voormalige piepkleine café Istanbul in winkelcentrum Malvert werden in twintig seconden 22 kogels afgevuurd. Er werd geschoten met drie vuurwapens.



De rechtbank oordeelde met het Openbaar Ministerie (OM) dat allebei de broers hadden geschoten. Het OM houdt daar aan vast. Gjordan heeft bekend dat hij heeft geschoten.



Toen zijn eigen wapen blokkeerde, pakte hij het wapen op dat de gewonde Najim had laten vallen. ,,Het gebeurde in milliseconden en ik was net iets sneller.” Met dat wapen schoot hij Othman neer.