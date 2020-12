20 maanden cel voor verkrachten van vrouw in haar eigen kamer in Nijmegen

mijn hobby Kunstenaar John (70) verzamelt horloges: ‘Soms koop ik een schoenen­doos vol’

30 december NIJMEGEN - Kunstenaar John Kranen (70) verzamelt niet iets, maar van alles. In zijn huis staan vitrines, planken en bananendozen vol met tafelaanstekers, blikken robotjes, dinky toys, vliegtuigjes en opdraai­speelgoed. Aan de muur hangen rijen violen te wachten op sloop of reparatie. Met de jaarwisseling in zicht toont hij zijn verzameling horloges.