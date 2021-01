2020 in beeld: dit zijn de favoriete foto's van onze eigen fotografen

Volledig scherm © Paul Rapp

Twee werelden

Twee foto's, twee werelden, twee werkelijkheden. Volgens fotograaf Paul Rapp de beste samenvatting van 2020. Op de eerste foto de coronaverpleegafdeling van ZZG Zorggroep op Dekkerswald, locatie Berkenhof. Verpleegkundigen Franka van den Berg (links) en Babette Willems bekommeren zich om een coronapatiënt. Foto twee: de Mars der Vrijheid in Nijmegen, eerder dit jaar. Zo'n tweehonderd mensen demonstreerden in het centrum van Nijmegen tegen de coronamaatregelen. Er werd geknuffeld en gedanst. Zouden deze demonstranten enig benul hebben van hoe het er binnen de muren van de ziekenhuizen en verpleeghuizen aan toe gaat, vraagt Rapp zich af. Hoeveel verdriet er daar is? Hoeveel slachtoffers het virus heeft gemaakt?

Volledig scherm © Bert Beelen

Puzzelen verbroedert

Samen puzzelen kan heel ontspannend zijn. Daarom doen ze het graag, daar in de koffiekamer van de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Schijnt rustgevend te zijn én verbindend te werken. Op de foto, begin maart genomen, is het personeel van de OK te zien. Fotograaf Bert Beelen: ,,Een volstrekt ander beeld uit het ziekenhuis dan de foto’s en verhalen die vrij snel daarna het nieuws zouden gaan bepalen.”

Volledig scherm © Gerard Verschooten

Op de Via Gladiola

2020 werd vooral ook het jaar waarin er zo veel níet gebeurde. Geen Olympische Spelen, geen EK voetbal, en ook geen Nijmeegse Vierdaagse. Of toch: een enkeling liep de wandeltocht op eigen gelegenheid. Fotograaf Gerard Verschooten was erbij, toen mevrouw Herkens deze zomer mét gladiolen wachtte op de binnenkomst van haar dochter. Zoals ze ieder jaar doet. Alsof het leven toch nog een beetje normaal is, ook als alles anders is.

Volledig scherm © Ed van Alem

De goede herder

Een aandoenlijk beeld: pastoor René Aarden uit Grave maakt op Palmzondag een rondgang door zijn parochie met een zelfgemaakt Jezusbeeld van papier-maché. Want als de schapen niet naar de herder kunnen, dan komt de herder wel naar hen. Op gepaste afstand natuurlijk. De pastoor, die per 1 januari vertrekt, legt die dag 15 kilometer af. Via zorgcentrum Catherinahof in Grave trekt hij langs de kerkdorpen Velp, Escharen en Gassel. Fotograaf Ed van Alem legt het vast. ,,Een bijzonder mens op een bijzondere missie.”

Volledig scherm © Eveline van Elk

Harde lockdown

Een gekkenhuis in en bij winkels nadat op 14 december het nieuws over een harde lockdown is uitgelekt. Zoals hier, bij de Gall & Gall in Beuningen. Fotograaf Eveline van Elk sloeg de drukte met verwondering gade. ,,Ik verbaasde mij er vooral over, dat het nieuws over het sluiten van winkels vanuit het niets zo’n beweging op gang kan brengen. Alsof mensen die maandagmiddag ineens alles uit handen lieten vallen om nog even hun slag te kunnen slaan.” Later bleek dat slijterijen tot de ‘essentiële winkels’ behoren en dus open mochten blijven.

Volledig scherm © Theo Peeters

Je laten bewonderen

Wat is een dierentuin zonder publiek? Deze foto is medio mei genomen, op de dag dat ook Zooparc Overloon weer openging. Fotograaf Theo Peeters: ,,De tijger laat zich op zijn mooist zien, het lijkt wel alsof hij er even voor gaat staan. Hij laat zelfs het vlees ervoor liggen.”

Volledig scherm © David van Haren

Sebastiaan

2020 was helaas ook: het gruwelijke incident in de Ververt in Wijchen, waarbij de 42-jarige Sebastiaan om het leven kwam. Hij werd overreden door een pakketbezorger die hij zou hebben aangesproken op diens rijgedrag. Op de foto van David van Haren de uitvaart in Brakkenstein in Nijmegen, de wijk waar hij opgroeide. De fotograaf: ,,Als ik terugdenk aan dit drama, kan ik mezelf alleen maar afvragen: waarom?”