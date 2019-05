2020 wordt het Jaar van Sieneke, 10 jaar na haar songfestival

In de theatershow wil ze een overzicht geven van haar carrière sinds de kickstart in 2010, toen ze uit het niets aan het songfestival mee mocht doen. De deelname zelf was niet zo’n groot succes, Nederland kwam niet in de finale, maar de naam van de Nijmeegse zangeres was in één klap gevestigd. Zij wordt nu gezien als ‘De prinses van het levenslied’.



Ook in aanloop naar haar jubileumjaar blijft Sieneke nieuwe muziek uitbrengen. Op vrijdag is haar nieuwe single ‘Bekijk ’t Maar’ uitgekomen. ,,Het is een nummer van Emile Hartkamp”, vertelt ze. ,,Het is voor de eerste keer dat we hebben samengewerkt. Ik hoorde de demo en het voelde me meteen goed. Ik zag ook meteen de situatie voor me: een man en een vrouw die zitten te drinken in de kroeg en dat de één tegen de ander uitvalt: bekijk ’t maar. Dat werkt goed als ik het zing, dat merkte ik al bij mijn nummer ‘Gat van de deur’.