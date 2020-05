24 maanden cel geëist voor man die kokend water goot over hoofd van vriend in Nijmegen

opinie Nijmeegse caissière verbaast zich over aso-ge­drag in winkels: ‘doe een beetje lief, ook tegen ons’

14:31 NIJMEGEN - Winkelpersoneel in supermarkten moet, met de aangepaste regels voor klanten, veel tact en geduld hebben, ervaart de Nijmeegse caissière Josephine Bouman. Dit is haar hartekreet aan al die mensen die zich in de winkels heel druk en boos maken over kleine dingen. ,,Ik wil zeggen dat er belangrijker dingen zijn dan airmiles, maar hou mijn mond.”