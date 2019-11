24 uur per dag wordt er gewerkt aan de Waalbrug, en dit is wat ze doen

Het staal en het beton hebben hun beste tijd gehad. Het beton moet worden vervangen en het staal benedendeks waar nodig gerepareerd en opnieuw geschilderd. Fase 1 van de renovatie. De brug is voor de werkzaamheden opgedeeld in 164 vakken. Per week wordt tegelijkertijd aan vier vakken gewerkt. Bijkomende moeilijkheidsgraad: het giftige chroom-6. Het staal is in het verleden geschilderd met verf waarin het schadelijke chroom-6 is verwerkt. Onder de hoogste veiligheidsnormen wordt dit weer verwijderd.