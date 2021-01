25 nieuwe standplaatsen voor woonwagens is een stap, maar er moeten er meer komen

Harde kern NEC: ‘We zijn niet uit op geweld, maar zullen onze stad verdedigen’

25 januari NIJMEGEN - Een flink deel van de harde kern van NEC staat naar eigen zeggen klaar om Nijmegen maandagavond ‘te beschermen tegen tuig dat onze stad wil vernielen’. ,,Wij zijn met velen en we weten wat het is om te vechten. We zijn zeker niet uit op geweld, maar als het moet zullen we onze stad verdedigen”, zegt een ingewijde maandagmiddag.