26,4 miljoen euro voor onderzoeken van drie hoogleraren Radboud Universiteit

vrijdaginterview Paul Eigenhuij­sen: een vreemde eend in de bijt

11:59 NIJMEGEN - Slechts één zetel in de Nijmeegse gemeenteraad, maar wel meer dan 2000 volgers op Facebook. Daarmee is VoorNijmegen.Nu een factor van belang in het Nijmeegse politieke leven. Toch vindt voorman Paul Eigenhuijsen (48) zichzelf geen typische politicus: ,,In de gemeenteraad voel ik me nog altijd een vreemde eend in de bijt."