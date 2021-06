26-jarige Nijmegenaar laat flink bloedspoor achter na steekpartij en zakt in elkaar op Willemsweg: ‘Hij bloedde als een rund’

Omstanders troffen de in elkaar gezakte man aan in een bushokje aan de Willemsweg en belden het alarmnummer. Het slachtoffer zou volgens de politie mogelijk met twee anderen ruzie hebben gekregen bij garageboxen naast de achteringang van de Aldi, aan de aangrenzende Tollenstraat.



Nadat hij was gestoken zou de man richting Willemsweg zijn gerend. Daarbij liet hij een flink bloedspoor achter. De 26-jarige schreeuwde om hulp en had zichtbaar veel pijn. Na een tijdje is de 26-jarige in een bushokje aan de Willemsweg in elkaar gezakt.