28-jarige man op de vlucht na bijna aanrijden van agent in Nijmegen

Update Re-enactors spelen Waalcros­sing na in Nijmegen, hoogbejaar­de veteranen aanwezig

18:29 NIJMEGEN - De officiële herdenking van de verovering van de Waalbrug bij Nijmegen door de Amerikaanse 82nd Airborne Division in 1944 vindt deze middag plaats in aanwezigheid van enkele hoogbejaarde veteranen. Militairen staken destijds in canvas boten de Waal over om de brug via de overzijde te bereiken.