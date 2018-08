30.000 man gaat in regen los op 'foute' hits bij We love the 90's in Nijmegen

De Hakkûhtent is het meest uitgesproken deel van We love the 90's. Op het hoofdpodium heeft de organisatie plek ingeruimd voor de meer mainstream happy hardcorehelden van toen. Culture Beat, het duo Charly Lownoise en Mental Theo. En wat te denken van The Party Animals - die later op de avond nog optreden - die in 1996 in een halfjaar drie nummer 1-hits scoorden. De kritische muziekpers wist het toen zeker. Dit zijn eendagsvliegen. Maar zie daar. We love the 90's bewijst het tegendeel. De Goffertwei staat volgepakt met dansende, soms stuiterende liefhebbers.