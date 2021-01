40-jarige bestuurder aangehouden in Nijmegen na achtervolging

Tijdens de achtervolging sloten steeds meer politievoertuigen aan, uiteindelijk meer dan tien. De achtervolging is via de wijk Zwanenveld geëindigd in de 14e straat van Tolhuis. De straat was doodlopend, waardoor de auto klem kon worden gereden. De automobilist is aangehouden door de politie.



Een woordvoerder van de politie meldt dat de man is aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Het gaat om een 40-jarige Arnhemmer. Het rijbewijs van de man was al eerder ingevorderd. Tevens wordt de man verdacht van het verlaten van een plaats ongeval, aangezien er schade is ontstaan tijdens de achtervolging en de man is doorgereden.