400 foutrijders per dag op Griftdijk-Noord riskeren een bon

NIJMEGEN - Per dag riskeren momenteel 400 automobilisten een boete van 149 euro omdat ze zonder vergunning in de ochtend- en avondspits over de Griftdijk in Nijmegen-Noord rijden. Omdat de gemeente Nijmegen dat fors vindt, heeft ze besloten om langer door te gaan met waarschuwingsbrieven bij een eerste overtreding en zijn er nog geen boetes uitgedeeld.

Sinds 1 oktober mag je alleen met een vergunning tussen 7 en 9 uur 's ochtends en 4 en 6 uur 's middags over de Griftdijk rijden. Deze maatregel moet een einde maken aan het sluipverkeer op deze route.

In de eerste week van oktober zijn volgens een gemeentewoordvoerder honderden overtreders per dag langs de camera's gereden, maar zijn zij nog niet daadwerkelijk beboet. ,,Daar beginnen we deze week mee en dan voor de overtreders die sinds 1 oktober hun eerste waarschuwing hebben gehad.''

Gehalveerd

Uit verkeerstellingen blijkt dat het aantal voertuigen op de Griftdijk sinds de camera's draaien is gehalveerd; van 1600 naar 800 voertuigen in de vier spitsuren per dag.

Van die 800 automobilisten heeft de helft dus geen ontheffing. Dat is best veel, beaamt de woordvoerder: ,,Het is een verkeersmaatregel waar mensen nog aan moeten wennen. We doen er alles aan om het bij iedereen tussen de oren te krijgen. De nieuwe situatie is doorgegeven aan de navigatiesystemen, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het updaten van het systeem in je auto.''

Waarschuwingsbrief