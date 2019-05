4D-versie van Aladdin komende dagen al uitverkocht bij Pathé Nijmegen

Toeslag van 7 euro

Trailer dwars op de weg

De Gelderlander-verslaggever Geert Willems was één van de eerste bezoekers woensdag. Hij beschrijft hoe het voelt om 4DX te kijken: ‘Eerst volgt de introductie van 4DX-techniek en de stoelen beginnen meteen te trillen, te kantelen en te schokken. De wind waait door de haren. We zitten dan ook op een motor en het is geen laf zondagmiddagritje. Het gaat hard want blijkbaar worden we achtervolgd. En dan staat er plots een lange vrachtwagentrailer op de weg. Daar moeten we met schuivende motor onderdoor. Oké, we zijn een half minuutje onderweg en al helemaal warm.

Je ruikt de Arabische soek

Naadloos gaat het dan over naar de Arabische wereld van Aladdin. We zitten op een boot, de stoelen deinen mee, de wind waait. In de verte komt de markt in beeld, en geuren van de soek dringen de neus binnen. Een levensgrote tijger wandelt in beeld, levensecht ook en dichtbij want 3D.



Plots draait hij zich om en haalt uit met zijn klauw naar de zaal. Voelen we daar iets in ons gezicht? Iedereen deinst terug, een enkeling gilt het uit. Pretpark Pathé is geopend, en we wanen ons in het Fata Morgana van de Efteling. maar dan echter.