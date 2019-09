5 tips: dit zou óók nog kunnen tegen de stikstofcrisis, meneer Remkes

Het uitkopen van boeren in de directe omgeving van natuurgebieden is volgens Johan Remkes een goede maatregel. De Beekse natuurbeschermer Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is echter bang dat het wegsaneren van boeren ten koste gaat van de agrariërs die juist heel natuurbewust bezig zijn.



,,Terwijl er in Nederland zo’n 150 megaboeren zijn die soja uit Zuid-Amerika halen om de dieren te voeren. Het maakt hen eigenlijk niet uit of ze nou koeien, kippen of palingen houden. Díe moeten worden uitgekocht. Dat kost misschien wel een lieve duit, maar dan heb je het in één klap geregeld.”