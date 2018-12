50-jarig Doornroosje blikt terug en vooruit

Vandaag is er voor liefhebbers van popmuziek het festival Upon the My-O-My, een trip door veel muzikale lagen. Zo komen de bands Omar Souleyman, The Mauskovic Dance Band, Ammar 808, Tshegue en Thaïti die wereldwijd tappen uit alle dansbare en psychedelische vaatjes. WWWater en Niels Broos kiezen een eigen pad met invloeden uit elektronica, soul en jazz. Onder de categorie rockavonturiers vallen Motorpsycho, Three Trapped Tigers, Dans Dans en Klimaforandringer.