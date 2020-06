56-jarige man probeerde deurwaarder in brand te steken in Nijmegen: twee jaar cel geëist

Indicent Weurtseweg Nijmegen met veel politiever­toon lijkt storm in glas water

11:01 NIJMEGEN - Het incident met veel politievoertuigen, afgelopen dinsdagavond aan de Weurtseweg in Nijmegen, lijkt een storm in een glas water. Een 26-jarige man uit de stad is zonder problemen aangehouden door de politie, hij had een kleine hoeveelheid softdrugs in zijn bezit.