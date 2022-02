60 boetes en 5 aanhoudingen wegens overlast rond station Nijmegen

De controle was een gezamenlijke actie van de politie, handhavers van de gemeente Nijmegen, busbedrijf Connexxion en het regionale team tegen overlastgevende asielzoekers.



GroenLinks is boos dat de gemeente meldt dat dit team is ingezet en vreest dat asielzoekers hierdoor gecriminaliseerd worden. Of er asielzoekers bekeurd zijn, is namelijk nog niet duidelijk.