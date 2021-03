60 boetes uitgeschreven in Kronenburgerpark, toch is het er een dag later opnieuw bommetje vol

Iedereen vaccineren of juist niet? De strategie is voorlopig nog: ‘Voor iedereen die het wil, is er een vaccin’

27 maart NIJMEGEN - Of jonge, gezonde mensen met het in laten spuiten van een coronavaccin iets bijdragen aan de bestrijding van de pandemie of juist niet, is zeer onzeker. Maar vooralsnog verandert er niets aan het beleid van het Rijk. ,,Er wordt doorgeprikt, voor iedereen die het wil, is er een vaccin", zegt een woordvoerder van gezondheidsinstituut RIVM.