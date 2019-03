65-plussers in actie tegen afschaffen van bijna gratis buskaart voor ouderen

Een groep ouderen in Grootstal, onder aanvoering van Titia van Ginkel, is een handtekeningenactie gestart om de 65-plus dalurenkaart te behouden. ,,We hebben al ruim 1200 handtekeningen opgehaald’', zegt Van Ginkel. ,,We hebben ze verzameld in wijkcentra in de meeste delen van de stad en in ouderencomplexen.’' Er is volgens haar een groot risico dat veel ouderen eenzaam worden en in een isolement raken.