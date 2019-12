65-plussers staan uur in de rij voor nieuwe ov-kortingspas

In de hoek van de stationshal werkt een medewerkster van busvervoerder Breng zich een slag in de rondte. In rap tempo werkt ze de ene na de andere transactie af, toch wil de rij maar niet slinken. Honderden 65-plussers hebben deze vrijdagmiddag uitgekozen om hun abonnement voor 2020 op hun OV-chipkaart te laten zetten. Hans Janssen en zijn vrouw hebben er inmiddels al een uur wachten opzitten. ,,Je komt hier naartoe en denkt even je abonnement te verlengen. Het is ook een handelingetje van niks. Dan valt zo’n lange wachttijd toch wel tegen”, zegt de Nijmegenaar. ,,Maar ja, die mevrouw achter het loket hier kan er ook niets aan doen.”

Aanschaf via webshop

Veel mensen in de rij weten niet dat ze het abonnement vanaf 1 januari ook kunnen aanschaffen in de webshop van Breng en bij meerdere verkooppunten in Nijmegen. Dat geldt niet voor Frits Jans uit Nijmegen. ,,Ik sta hier al drie kwartier in de rij”, verzucht hij met nog enkele wachtenden voor zich. ,,Ik weet dat het ook te regelen is via de website. Maar ach, hier staan allemaal mensen die de tijd hebben. Geen probleem dus.”



Dat geldt niet voor iedereen; rond de klok van 14.00 uur is een wachtende mevrouw op leeftijd flauwgevallen. Omdat niet helemaal duidelijk is hoe het met haar gaat, hebben stationsmedewerkers een folie om haar heen geslagen en is voor de zekerheid een ambulance opgeroepen.