69 huizen op plek oude school in Nijmegen, maar hoe zit het met de huidige gebruikers?

Verrassen­de wending: Nijmeegse verdachte die kunstroof ontkende, geeft gestolen schilderij­en alsnog terug

7 januari De zaak van de kunstroof in Apeldoorn kreeg donderdag een verrassende wending voor de rechtbank in Zutphen. Verdachte Leon F. (50) uit Nijmegen had hier in oktober nog gezegd dat hij er niets mee te maken had, nu blijkt dat hij de elf schilderijen en etsen van Hollandse meesters kort na zijn schorsing uit voorarrest heeft teruggebracht bij zijn advocaat.