7 x hier ontdek je live Nijmeegs muziektalent

Biertje in de ene hand, een snack in de ander en ondertussen genieten van live muziek en fijn gezelschap. Dat is nog nét iets leuker als die live muziek wordt gemaakt door stadsgenoten! Van ruwe diamanten tot Nijmeegse muziekveteranen: hier in Nijmegen ontdek je live muziektalent.

Waalhalla

Waalhalla is een indoor skatepark op het Vasim-terrein en een van de culturele broedplaatsen in Nijmegen. Het is een plek voor talentontwikkeling, livemuziek, kleinkunst, comedy, pubquizzen, dans en meer. Er is een podium waar regelmatig bandjes en andere muzikanten optreden.

PAAK

PAAK is een vinylbar in de Bloemerstraat in Nijmegen. Een plek waar altijd muziek opstaat, je kunt borrelen en happen. Op sommige dagen klappen ze hier die tafels omhoog, zodat er een dansvloer ontstaat. Met enige regelmaat draait Nijmeegs talent hier de plaatjes of treden muzikanten live op.

Bloemerbar

Een paar deuren verder in de Bloemerstraat zit de Bloemerbar: een club die pas geleden opende. Voor een avondje dansen ben je hier aan het juiste adres. Beginnende Nijmeegse dj’s kunnen hier hun elektronische muziek laten horen.

De Plak

Ben je geïnteresseerd in wat alternatievere muziekstromingen? Ga dan eens een avondje naar De Plak. Het café is bekend vanwege hun kaasgehakt, dat je boven in het restaurant kan eten. Beneden is een kelder waar feesten worden gegeven en waar Nijmeegs talent af en toe komt optreden.

Merleyn

Misschien wel de eerste locatie waar je aan denkt als je minder bekende muzikanten wil zien optreden: poppodium Merleyn. Het podium zit in de Hertogstraat en wordt ook wel gezien als het kleine zusje van Doornroosje. In het zaaltje, waar zo’n 200 mensen in kunnen, treden regelmatig opkomende artiesten op. Omdat Merleyn onder de vleugels van Doornroosje bestaat, krijgen acts die aanslaan soms de kans om op te treden in de grotere zalen van grote Nijmeegse poppodium.

De Onderbroek

Ook bij De Onderbroek in de Tweede Walstraat kun je terecht voor een dosis lokale livemuziek. De Onderbroek is een locatie waar subculturele evenementen worden georganiseerd. Vooral optredens met underground gitaarmuziek vinden hier plaats.

Extrapool

Extrapool is een podium en productiehuis voor alternatieve en experimentele muziek, beeldende kunst en film. Het podium zit ook gevestigd in de Tweede Walstraat in het centrum van Nijmegen. Het is dé plek om elektronische livemuziek van lokale artiesten te ontdekken.

