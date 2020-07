75 vluchtelingen erbij in asielzoekerscentrum Nijmegen

Het Limosgebouw van het AZC aan de Kazernelaan wordt vanaf het najaar verbouwd om nieuwe woonruimte te creëren. Van de nieuwe groep vluchtelingen is een op de drie onder de 18 jaar. Dat is vergelijkbaar met het aantal kinderen en tieners dat al op het azc verblijft en in of rond Nijmegen naar school gaat.

Nijpend tekort

De uitbreiding moet voorzien in de groeiende behoefte aan asielzoekersplekken. ,,Landelijk hebben we opvang nodig voor minstens 5.000 nieuwe vluchtelingen”, legt COA-woordvoerder Edward Ernst uit dat sprake is van een nijpend tekort. ,,Procedures zijn vertraagd door capaciteitsproblemen en daardoor langere wachttijden bij de IND. Ook is de aanwas van vluchtelingen groter. ,,Met name uit Syrië, Koerden uit Turkije en Nigeria”, aldus Ernst.

Vijf jaar geleden was al eens sprake van een vergelijkbare uitbreiding van het azc in Nijmegen. Locatiemanager Diederick Erdtsieck: ,,Eigenlijk was toen alles al in kannen en kruiken. Op het laatste moment ging de verbouwing niet door als gevolg van de krimp in het aanbod van nieuwe vluchtelingen.”

Bestuursovereenkomst

Met de gemeente Nijmegen is opnieuw overleg gevoerd voor instemming. Dat leidde snel tot een nieuwe overeenkomst. Ernst: ,,Voordeel is dat we formeel al toestemming hadden, de bestuursovereenkomst lag al klaar.” Wijziging van het bestemmingsplan is niet nodig. Erdtsieck: ,,We gaan nergens bebouwing uitbreiden. Wel gaan we op de eerste en tweede verdieping nieuwe woonruimtes aanbrengen ten koste van een fitnesszaal, een opslag en verder loze ruimte.”

De nieuwe woonruimtes zullen volgens Erdtsieck ruimer van opzet zijn. ,,Voor de bewoners betekent dit dat zij met minder personen op een kamer verblijven. Het gebruik van algemene ruimtes als keuken en douche zal op een veilige manier plaatsvinden.” Ook alleenstaanden die bij elkaar gehuisvest worden, kunnen in deze coronatijd voldoende afstand kunnen houden. ,,Er komen ook woonunits voor twee personen.”

Buurtbrief

Omwonenden zijn donderdag per buurtbrief geïnformeerd. ,,Gewoonlijk nodigen we hen twee keer per jaar uit voor een open dag, maar door corona is dat dit jaar niet gelukt. Vandaar dat we nu per brief informeren.”

Peter Daanen, bewoner van de nabijgelegen Dommer van Polderveldtweg, zegt geen problemen te hebben met de uitbreiding. ,,Ik heb nog nooit van omwonenden klachten gehoord over de asielzoekers. Ze verblijven hier sinds begin jaren negentig en zorgen nooit voor overlast. We merken er weinig van.”