79-jarige rijdt vermoedelijk al 60 jaar zonder rijbewijs

VIDEO Rent a cop: politie gaat af op klachten van Nijmegena­ren

13:59 NIJMEGEN - Een agent op bestelling. Klinkt gek? Niet per se: Nijmegenaren konden de afgelopen weken via Facebook kenbaar maken wat hun nummer één overlast-ergernis is. Gisteren trokken zo'n 30 politie- en wijkagenten de stad in om een aantal van die overlast-hotspots aan te pakken. De Gelderlander liep een middagje met ze mee.