‘85 procent van bussen rijdt te hard op Waalkade’

Dat beloofde ze gisteren nadat bedrijfsleider Arjun Jones van Dock 17 zich namens alle horecazaken had beklaagd over de onveiligheid op de vernieuwde Waalkade.

Jones vertelde dat hij enige tijd aan de kant van de weg heeft gestaan om te turven hoeveel lijnbussen de maximum snelheid van 30 kilometer per uur overschrijden. ,,Dat was 85 procent, waarbij de meesten ook nog eens twee keer te hard reden.”

Dit is toch een wandelgebied

Verder beklaagde hij zich er over dat medewerkers met dienbladen vaak met moeite kunnen oversteken en dat buschauffeurs ze zeker niet hoffelijk voor laten gaan. ,,Terwijl dit toch een wandelgebied is. Op deze manier is het zeker niet veilig.” Eerder beklaagden ook al veel omwonenden zich over de tientallen lijnbussen die nu over de Waalkade rijden. Ze stellen voor de lijnen via de singels te laten lopen.