Ontzetting over ‘noodzake­lij­ke’ kaalslag langs Maas-Waalkanaal: ‘Nu zie je allemaal afgezaagde boomstomp­jes’

NIJMEGEN - Wandelaars in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg zijn ontzet over de rigoureuze bomenkap die op dit moment plaatsvindt op de oevers van het Maas-Waalkanaal. In opdracht van Rijkswaterstaat worden in hoog tempo honderden bomen geveld en uitgedund. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben al vragen gesteld.

8 januari