A12 bij Arnhem, N325 bij Nijmegen en A50 in landelijke top-10 meeste files: ‘Filezwaarte Gelderland fors meer toegenomen’

NIJMEGEN / ARNHEM - Het stuk A12 tussen Arnhem en de Duitse grens, de A50 tussen knooppunt Valburg en Bankhoef en de N325 van Nijmegen richting Duitsland staan in de top-10 van meeste files in het eerste half jaar van 2019, meldt de ANWB.

Het stuk A12 vanaf Oud-Dijk (vlakbij Duitse grens) richting Arnhem en de N325 bij Nijmegen zijn nieuw in de top-10.



De ANWB stelt de top-10 lijsten samen aan de hand van de filezwaarte. Die berekenen zij door de lengte en de duur van de file in ogenschouw te nemen. Er zijn drie top-10-lijsten samengesteld. Voor snelwegen één voor de ochtendspits en één voor de avondspits en een top-10 voor N-wegen.



Tijdens de ochtendspits is het aansluiten geblazen op de A12 van Duitsland richting Arnhem, dat leidt tot een zevende plek in de top-10. Ook tijdens de avondspits is het daar druk. Dat resulteert in de negende plaats op de lijst.



Het traject op de A50, tussen Valburg en Bankhoef, is vooral 's ochtends druk en dit jaar bezet het de vijfde plek, net als het jaar ervoor.



De N325 bij Nijmegen staat ook op plaats vijf.

Volledig scherm De files op snelwegen © ANWB

Dat de genoemde trajecten in de landelijke toplijsten terechtkomen is misschien geen totale verrassing. Al geruime tijd is er de roep de A15 door te trekken in de richting van Zevenaar. Dit moet de filedruk op het traject op de A12 verminderen.

Vermoedelijk is de N325 bij Nijmegen in de lijst terechtgekomen door de bouw aan de Waalbrug, waardoor tijdelijk maar twee rijstroken open zijn in plaats van vier. Dit zorgt voor meer vertragingen elders.

De A50 stond ook al bekend om z'n files.

Filedruk meer toegenomen dan in de Randstad

De ANWB geeft aan dat de cijfers laten zien ‘dat het fileprobleem zich in steeds meer regio’s voordoet. Zo nam de filezwaarte in Gelderland en het zuiden van het land fors meer toe in vergelijking met de provincies gelegen in de Randstad’, zeggen ze. Files in heel het land zijn gemiddeld toegenomen met vijf procent.