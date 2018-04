Aan rolstoel gekluisterde Madeleine kan ondanks busstaking toch naar zwembad

Het is het vaste uitje voor Mol, op de maandag: meedoen aan een lesje Aqua Fit, bij het zwembad in de Meijhorst in stadsdeel Dukenburg.

Normaal kan ze vrij probleemloos met haar rolstoel de bus in. Maar omdat ze gestrand is, is het nog hoogst onzeker of ze wel bij het zwembad gaat komen. Af en toe ziet ze een enkele bus voorbijrijden. Alleen een die ook in de Meijhorst stopt, zo'n zeven kilometer verder, komt maar niet.

Accu

Hardop denkt ze na. In uiterste nood kan ze nog met haar rolstoel op pad gaan, bedenkt ze zich. ,,Het mini-autootje waar ik in zit kan acht tot tien kilometer per uur. Om half elf móet ik in het zwembad zijn. Ik zou daar dus met de rolstoel kunnen komen. Tja, misschien moet ik dat maar doen.’’



Mol heeft haar besluit nog maar net genomen of ze bedenkt zich al. Ze zit met een probleem: de accu van haar rolstoel is niet helemaal opgeladen. Het is de vraag of die een ritje heen en terug naar het zwembad aan kan. ,,Straks houdt de accu er onderweg opeens mee op, of op de terugreis. Dan zit ik daar, halverwege. Dat zou helemaal erg zijn.’’