Aangehouden man (20) geen leerling Mondial College, school roept leerlingen op gewoon naar school te komen

Gisteravond ontstond commotie over de video waarin een jongen een Russisch automatisch wapen schietklaar maakt en meldt dat leerlingen dinsdag beter niet naar het Mondial College in Nijmegen kunnen komen. De video was geplaatst op Facebook en Instagram.



De politie is in allerijl een onderzoek gestart. Rector Gert-Jan Jansen had maandagavond zelf contact gezocht met de politie, nadat hij meldingen kreeg over de video waarin een schoolshooting wordt gesuggereerd. Het ging de hele avond rond onder leerlingen van de Nijmeegse scholengemeenschap.



De 20-jarige man is vannacht aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.



Dinsdagochtend zijn de leerlingen bij de ingang van de school ontvangen door de schoolleiding. Er heerst een rustige sfeer. Veel leerlingen wisten al dat het om een oud filmpje ging, anderen worden gerustgesteld. Er hebben zich niet meer leerlingen afgemeld dan op andere dagen. In de klas wordt eerst speciaal aandacht besteed aan het voorval alvorens met de lessen begonnen wordt.