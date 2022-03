Aangereden Arnhemmer (30) ligt dagen na Nijmeegse verkeersruzie nog altijd in het ziekenhuis

Het was een verwarrend bericht vrijdagavond. Om 22.45 uur waren meerdere agenten in zware kogelwerende vesten gesignaleerd op de Generaal James Gavinsingel in Lent: de weg die Nijmegen-Noord met stadsbrug de Oversteek verbindt. Er zou een melding zijn over een vuurwapen. Over een verkeersconflict. En er was ook een traumahelikopter ingevlogen. Maar de vraagtekens overheersten.