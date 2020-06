Aanhanger met auto over de kop in Lent, hinder voor verkeer

Braderie-onderne­mers naar Nijmegen om te demonstre­ren

18:39 NIJMEGEN - Ze voelen zich in de vergeethoek gezet. Daarom trekken organisatoren en marktmensen van braderieën en jaarmarkten dinsdag naar Nijmegen om te demonstreren ‘tegen het willekeurige en onterechte beleid van de overheid’. Hun eis: per 1 juli weer mogelijkheden voor markten in de buitenlucht.