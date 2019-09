Aanhanger omgevallen na botsing met het berucht lage viaduct van de Oversteek

Lukas Bakx uit Nijmegen was met een aanhanger met bouwmaterialen op weg naar een bouwplaats in Nijmegen. ,,Ik lette even niet op en daar was het al raak’’, zegt hij terwijl het verkeer over de stoep langs de gestrande aanhanger rijdt. Bakx’ auto is door de val van de aanhanger met de achterkant van de grond gekomen. ,,Het is me al eerder overkomen. Het viaduct is erg laag. Dat zouden ze duidelijker moeten maken.’’