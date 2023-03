Aanhanger vol glas ramt berucht viaduct en zorgt voor puinhoop: voor zoveelste keer gaat het mis

Wéér rijdt een vrachtwa­gen zich klem onder berucht viaduct bij De Oversteek in Nijmegen

NIJMEGEN - Opnieuw is het raak: een vrachtwagen heeft zich weer klemgereden onder het Weurtseweg-viaduct onder brug De Oversteek in Nijmegen. Het is volgens de tellingen de elfde keer in ruim twee jaar tijd dat er een voertuig vastgeklemd zit.