Aankoop is rond: Nijmeegs pomphuis wordt poppodium Merleyn

Selah Sue, Jet Rebel en De Staat zijn acts die traden ooit op in Merleyn en later groots doorbraken. Vrijwel de complete gemeenteraad erkent het belang van deze kraamkamer voor grote popacts. Merleyn moet weg uit de Hertogstraat en daarom zoekt Doornroosje al acht jaar naar een nieuwe locatie voor haar kleine broertje. Van de achttien mogelijke locaties is het voormalige pomphuisje van Vitens nu als enig geschikte overgebleven, vlakbij het hoofdkwartier van Doornroosje.

Daarom heeft de gemeenteraad gisteren de aankoop van het gebouw goedgekeurd. Tegelijk was er opnieuw veel kritiek op de procedure: omwonenden is niet gevraagd hun mening te geven. Die kwamen in protest omdat zij geluidsoverlast vrezen van bezoekers die komen en gaan, of buiten een sigaret roken.

Volledig scherm Zo komt het nieuwe Merleyn er uit te zien. De Architect is Bo Kristiaan Janssen. © Ontwerp Bo Kristiaan Janssen

Geen uitstel van aankoop voor inspraak

Een meerderheid van de raad wilde de aankoop niet uitstellen om eerst alsnog met de bewoners te gaan praten. Maar de bewonersparticipatie moet de komende drie maanden toch op gang komen, in aanloop naar de aanpassing van het bestemmingsplan.

Sterker nog: het moet nu een voorbeeld worden van hoe bewonersparticipatie er uit moet zien. Zo wil Doornroosje zelfs een proefopstelling maken met komende en gaande bezoekers om te meten hoeveel overlast dat oplevert.

Geluidswal

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft wil graag dat onderzocht wordt of een geluidswal de herrie van het nabije spoor kan verminderen. Maar, waarschuwde Mark Buck (CDA), participatie ,,wil niet zeggen dat iedereen die iets vindt, dan ook zijn zin krijgt.”

,,We vragen dus niet of de bewoners het willen, maar hoe ze het willen”, was de conclusie van VVD-raadslid Maarten Bakker, die voor uitstel was. Wendy Grutters (Stadspartij DNF): ,,Deze volgorde nadelig voor het draagvlak en het vertrouwen in de politiek.”

Volledig scherm Het ontwerp van het nieuwe Merleyn aan de Nieuwe Marktstraat in Nijmegen © Ontwerp van architect is Bo Kristiaan Janssen.