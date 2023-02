Aanpassingen in huis en een rolstoelbus voor Jolaisa van 1: ‘we hebben geen idee wat ons allemaal nog te wachten staat’

LIVE eredivisie | NEC sluit zonder Oussama Tannane speelronde af tegen Excelsior

De laatste wedstrijd van dit eredivisieweekend is tussen Excelsior en NEC. Zonder de geschorste Oussama Tannane gaat NEC om 20.00 uur op bezoek in Rotterdam. Mis niets van het duel in ons liveblog.